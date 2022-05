Arc d'Auguste Piéton, oui du conseil à nouvelle rue Mont Émilius

Avec 16 "oui" de la majorité et 9 "non" des trois groupes d'opposition (Renaissance Vallée d'Aoste, Lega et Forza Italia), le Conseil communal d'Aoste a fait un autre petit pas vers la transformation piétonne de l'aire de l'Arc d'Auguste.

Le Conseil a approuvé le projet de faisabilité technico-économique pour réaliser les trottoirs, réorganiser les parkings le long de la rue Mont Émilius, agrandir le "nouveau pont" sur le Buthier et paver la place René Vuillermin.

Le budget est de 2 millions 208 mille euros plus Tva, financé par les fonds de la loi régionale pour Aoste capitale. Aucune intervention n'est prévue sur la place de l'Arc d'Auguste.