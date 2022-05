Cober e Skyway Monte Bianco per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

Le api tutelano la biodiversità più di qualunque altra specie, ma sono anche tra le più colpite dal cambiamento climatico. Ne è consapevole Cober, azienda leader nella produzione di attrezzature outdoor, che, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente il 5 giugno, inizierà una collaborazione con Skyway Monte Bianco, funivia che parte da Courmayeur e arriva fino a 3.466 m e primo impianto a fune in Italia ad avere un bilancio sociale ed ambientale certificato.



Punto di unione tra l’azienda e l’impianto di risalita saranno due Polly House, casette per l’ape impollinatore Osmia Rufa – comunemente nota come ape solitaria – dell’azienda agri-tech 3Bee, che Cober donerà alla collina dei ciliegi, ripopolata di alberi, come lo era in passato, da Skyway Monte Bianco.

In questo modo Cober e Skyway uniscono le forze: la meravigliosa collina di ciliegi in fiore, sovrastata dalla funivia, oltre a essere già un grande beneficio per l’ambiente catturando alti livelli di CO 2 – intervento che si inserisce nell’ambito del progetto ambientale di Skyway Save the Glacier – diventerà una nuova casa per le api solitarie, tutelando questo insetto tanto piccolo quanto importante per il nostro ecosistema.



Cober ha già adottato da 2 anni un alveare dell’azienda agri-tech 3Bee, produttrice di sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api, e soddisfatta di questa esperienza ha deciso di condividerla, per incrementare i benefici del bosco dei ciliegi, luogo magico di naturale bellezza e dal concreto aiuto quotidiano per la tutela dell’ambiente.



Le casette posizionate nella collina hanno una struttura esterna in legno che nasconde una particolare disposizione interna in canne di bambù per ospitare le uova. Appena nate, le api inizieranno a volare di fiore in fiore per raccogliere nettare e impollinare la vegetazione circostante, considerando le casette di 3Bee, in cui sono nate, la loro base da colonizzare per dare vita alle nuove generazioni di api solitarie, creando così un perfetto circolo virtuoso. Per far lavorare adeguatamente le Osmie tra i rami dei ciliegi in fiore, ogni Polly House necessita di un ettaro di terreno ad essa circostante, in questo modo la scelta di Cober di donare due casette garantirà la copertura dell’intera area.



«Occupandoci di montagna, è per noi imprescindibile essere investiti nella tutela dell'ambiente. – spiega Alice Covini, Sales Manager Cober – Preservare le api, specie molto colpita dal cambiamento climatico e reale termometro della salute del pianeta, significa proteggere la biodiversità: per questo motivo per noi è importante sostenere il progetto di 3bee.»



Questa è solo la prima di una serie di iniziative in programma grazie alla nuova collaborazione tra Cober e Skyway Monte Bianco, nel mese di luglio sono previsti dei trekking alla scoperta delle bellezze naturalistiche della stazione di Pavillon the Mountain (2173 mt.) con i bastoncini Cober, percorso che verrà accompagnato da una Guida Naturalistica del Monte Bianco.



«Siamo grati a Cober per averci donato le Polly House a completamento del nostro giardino ecologico della collina dei ciliegi. – dichiara Federica Bieller, Presidente Skyway Monte Bianco – Unirsi in cordata a delle aziende prestigiose per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale è una responsabilità collettiva inderogabile ai piedi del Monte Bianco.»



Ripopolata da Skyway Monte Bianco, la collina dei ciliegi ha ora un grande alleato che contribuirà alla meravigliosa fioritura del paesaggio circostante la funivia e al mantenimento di questo ecosistema benefico per l’ambiente.