Concorso Amnesty International, mostra a Pont-Saint-Martin

Sabato 28 maggio alle ore 17.00 presso il Centre Culturel di Villa Michetti, in via Della Resistenza a Pont-Saint-Martin, la Commissione di Gestione della Biblioteca e l’Amministrazione Comunale di Pont-Saint-Martin in collaborazione con il Gruppo Italia 101 della Valle d’Aosta invitano alla premiazione ed all’anteprima della mostra concorso conclusiva “Arte e Diritti Umani” .

La mostra “Arte e Diritti Umani” costituisce il proseguimento e la conclusione dell’omonima mostra già organizzata nel gennaio e febbraio scorsi ,realizzata per celebrare i 60 anni dalla nascita di Amnesty International, avvenuto il 28 maggio 2021, ma che per gli eventi pandemici, è stata procrastinata alla data attuale.

In quell’occasione erano stati esposti i manifesti delle campagne più significative che l’associazione ha condotto dalla sua nascita ad oggi. Detta mostra era stata visitata dai ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Verres e di Pont-Saint-Martin, i quali sono stati invitati, nell’ambito di uno specifico concorso, a creare loro stessi un manifesto per promuovere una cultura consapevole dei propri diritti e rispettosa dei diritti degli altri.

Hanno aderito all’iniziativa 16 classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado così distribuite:

10 classi delle scuole secondarie di secondo grado dell’istituzione ISILTP di Verres

2 classi delle scuole secondarie di primo grado dell’istituzione Luigi Barone di Verre

4 classi delle scuole secondarie di primo grado dell’istituzione Mont Rose A di Pont-Saint-Martin

Per un totale di 191 studenti e 6 insegnanti, sono stati prodotti 62 poster. Le opere sono state valutate da una giuria popolare e da una giuria tecnica.

Le categorie di partecipazione al concorso erano le seguenti:

singolo, scuola secondaria di primo grado;

singolo, scuola secondaria di secondo grado;

gruppo/classe, scuola secondaria di primo grado;

gruppo/classe, scuola secondaria di secondo grado.

La giuria tecnica composta da:

Christian Botton , grafico/illustrator e insegnate alla Scuola internazionale di Comics di Torino

, insegnante di arte della scuola secondaria di primo grado Viviane Perrenchio, insegnante di arte in pensione della scuola secondaria di primo grado

Daniela Giachino , cofondatrice del gruppo Italia 101 di Amnesty International

Si è riunita sabato 14 maggio e ha stillato una classifica dei primi tre elaborati per categoria considerando i seguenti criteri: originalità, tecnica e comunicazione.

La giuria popolare ha espresso il suo voto tramite un like su instagram con l’ #artedirittiumanimostraconcorso2022 .

Sono stati considerati per la classifica finale tutti i voti ricevuti dal 1 maggio al 27 maggio.

L’opera classificatasi prima di ogni categoria verrà appunto premiata sabato 28 maggio alle ore 17 presso il Centre Culturel di Villa Michetti a Pont-Saint-Martin in occasione dell’anteprima della mostra che raggruppa tutte le 62 opere in concorso.

Le graduatorie dei primi tre classificati per ogni categoria saranno anche pubblicate sulla pagina Istagram e Facebook del Gruppo Italia 101 di Amnesty International.

La mostra sarà inoltre visitabile dal 31 maggio al 18 giugno 2022, da da martedì a sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00.