La Penisola del Tesoro alla scoperta del Cammino Balteo

Un nuovo modo di conoscere e valorizzare il territorio: è questa la proposta del Touring Club Italiano per il ritorno della storica iniziativa LA PENISOLA DEL TESORO©, che da oltre vent’anni porta cittadini e turisti alla scoperta dell’Italia meno conosciuta, con una nuova veste dedicata ai cammini per invitare a vivere un’esperienza di cammino in tutta Italia sabato 11 e domenica 12 giugno.

In questi due giorni tutte le regioni d’Italia, in contemporanea, ospiteranno eventi lungo il cammino scelto per invitare abitanti e turisti a vivere un’esperienza di conoscenza e valorizzazione dei cammini stessi, aperta a qualsiasi età e adatta a tutte le “gambe” con l’obiettivo di sottolineare come ogni cammino possa essere fruito da un ampio pubblico a partire dalle famiglie anche con bambini e non soltanto da sportivi allenati.

Dalle Alpi alle Madonie venti cammini in venti regioni italiane per scoprire, camminando, percorsi reali e ideali che uniscono persone, storie, attività produttive di territori che di norma sono destinatari di una minore attenzione rispetto ai centri urbani, anche attraverso attività di approfondimento e presentazione del percorso, assaggi di produzioni tipiche, prodotti artigianali e attività di intrattenimento. Il Cammino Balteo, in Valle d’Aosta, è un tracciato ad anello di quasi 350 km che si sviluppa principalmente nel fondo valle e sui versanti di media quota, praticabile quindi per buona parte dell’anno attraverso villaggi e siti di interesse culturale e naturalistico.

Il percorso prende il nome dalla Dora Baltea, fiume che attraversa tutta la regione raccogliendo le acque dei torrenti di tutte le valli laterali. In occasione della Penisola del Tesoro si percorre un tratto nei dintorni di Introd (borgo certificato Bandiera Arancione) per scoprirne l’affascinante centro storico con il Castello del XIII secolo, la Maison Bruil, antica casa rurale che oggi permette di conoscere i prodotti tradizionali e l’evoluzione delle tecniche conservative nel corso dei secoli. Ospiti della giornata i ragazzi di Va' Sentiero, associazione nata da un gruppo di giovani appassionati con lo scopo di condividere un nuovo approccio alla montagna. Parteciperanno ai tour in programma raccontando la loro esperienza di cammino lungo il nostro Paese, l'avventura, i paesaggi, gli incontri e le storie raccolte attraversando le Terre Alte di tutta l'Italia. E alle 16.30, presso il Castello, si terrà un talk sull’esperienza di Va’ Sentiero e un momento di confronto aperto con i protagonisti.

Valle d'Aosta - Cammino Balteo - Indrod - credit Aosta Panoramica

Touring Club Italiano, anche con LA PENISOLA DEL TESORO© Speciale Cammini, conferma il suo impegno a prendersi cura dell’Italia come bene comune e continua a valorizzare il patrimonio naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio, sostenendo il suo sviluppo sostenibile, accompagnando il miglioramento della qualità della vita delle comunità e promuovendo anche la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva.

“L’attenzione verso i territori, i loro protagonisti e le loro eredità culturali, accanto alla promozione sia di percorsi valoriali di cittadinanza attiva sia di un turismo sempre più responsabile, etico e sostenibile, sono fattori fondamentali per il rilancio del nostro Paese”, afferma Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano.