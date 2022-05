Per elettrificazione ferrovia sospesi treni per tre anni. Si viaggia in autobus

La Consigliera Chiara Minelli ha evidenziato che secondo un recente comunicato il Piano industriale del Gruppo FS 2022-2031 prevede importanti investimenti per il "polo infrastrutture": l'elettrificazione della tratta Ivrea/Aosta, la riapertura dell'Aosta/Pré-Saint-Didier, l'adeguamento della Chivasso/Ivrea/Aosta e, per il "polo passeggeri", l'acquisizione di quattro nuovi treni e un investimento di 27 milioni di euro. Ha quindi chiesto se vi sia stata un'interlocuzione con Ferrovie dello Stato per individuare nel dettaglio l'entità, la modalità degli investimenti e le caratteristiche dei nuovi quattro treni.

Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, in qualità di Assessore ad interim ai trasporti, ha specificato che le interlocuzioni non sono con Ferrovie dello Stato ma con le due "società figlie": RFI per le infrastrutture e Trenitalia per il servizio ferroviario. Ha espresso soddisfazione nel vedere che le istanze della Regione siano state recepite nel Piano industriale del Gruppo ma non è in questo documento che si possono individuare i dettagli dei singoli investimenti, che la Regione segue infatti su tavoli diversi.

Rispetto all'elettrificazione della tratta Ivrea/Aosta e di adeguamento della Chivasso/Ivrea/Aosta, si tratta di interventi già programmati e l’interruzione per 3 anni del servizio ferroviario tra Aosta e Ivrea comporterà la sostituzione con servizi autobus.

Per quanto riguarda la riapertura della Aosta/Pré-Saint-Didier, il Presidente Lavevaz ha chiarito che la Regione sta seguendo con RFI le progettazioni e, rispetto alla programmazione dei lavori, gli uffici hanno già chiesto per le vie brevi un aggiornamento a RFI.

Infine, rispetto ai 4 nuovi treni, ha specificato che si tratta dei convogli che Trenitalia si è impegnata ad acquistare nell’ambito della propria offerta presentata in occasione della procedura per l’affido del servizio ferroviario: sono 4 treni bimodali Hitachi Blues, aventi composizione a 3 casse e capacità di 219 posti a sedere.

La Consigliera Minelli ha rilevato con dispiacere che non si siano acquisite informazioni nuove: il totale degli investimenti annunciati è superiore rispetto alle cifre previste e conosciute e sarebbe stato interessante avere un dettaglio più preciso della destinazione della spesa. Ha sottolineato l'impegno di RFI e ha affermato che la Regione deve intervenire con maggiore forza e potenziare la struttura competente per seguire l'intero iter e conseguire il risultato finale.