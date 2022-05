Aosta: Doppio appuntamento per promuovere l'intergenerazionalità

Doppio appuntamento ad Aosta nell’ambito della collaborazione avviata tra la co-progettazione “Anziani attivi” e l'istituzione scolastica Itpr – “Corrado Gex”, sono state progettate due attività, destinate principalmente alle persone anziane, nei quartieri cittadini con la finalità di promuovere l’intergenerazionalità e sviluppare il senso di comunità.

In particolare, i programmi degli interventi animativi, in calendario il 27 e il 31 maggio, sono stati elaborati dagli studenti delle due classi terze coinvolte all’interno delle lezioni PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) legate all’alternanza scuola/lavoro, coordinati dall'insegnante Denise Chaissan.

Venerdì 27 maggio, dalle ore 9 alle ore 12, nei giardinetti del quartiere Cogne gli studenti della scuola proporranno “mini-Olimpiadi” e giochi all’aperto nell’ambito dell’evento finale dei corsi di attività motoria della co-progettazione, in svolgimento nella palestra “Franco Assale”.

Gli iscritti agli incontri di ginnastica, e chi vorrà comunque partecipare, saranno coinvolti in lezioni ginniche all’aperto tenute da istruttori UISP e da un’animazione tenuta dagli alunni della classe 3 B. A metà mattina sarà offerta una merenda-aperitivo. In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno della palestra “Assale”.

Martedì 31 maggio, sempre dalle ore 9 alle ore 12, nei locali della co-progettazione di via Croix Noire, 38 i ragazzi della classe 3 A proporranno attività laboratoriali e creative, nonché una merenda-aperitivo, rivolte alle persone anziane che vorranno partecipare.