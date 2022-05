XX Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2022 e terza edizione Grappa Award

Priocca, comune di 2000 abitanti nella provincia di Cuneo, ha ospitato presso l’azienda MGM – Mondodelvino SPA (2° produttore italiano di vini con oltre 50 milioni di bottiglie), dal 19 al 22 maggio, i 70 giudici internazionali che hanno degustato e classificato i 1400 campioni di vino in gara, provenienti in primis dall’Italia ma anche da Portogallo, Spagna, Germania, Lussemburgo, Azerbaijan, Moldavia, Brasile, per citare quelli con i campioni più numerosi in concorso. La Valle d’Aosta per questa 20° edizione è scesa in terra piemontese con ben 11 produttori per un concorso di cui, sin dalle prime edizioni, è una affezionata partecipante e che, negli ultimi anni, ha fornito risultati eccellenti. Il Concorso Enologico, in accordo con quanto prescritto dall’OIV (Organizzazione internazionale della vite e del vino), premia solo il 30% del totale delle Aziende partecipanti. Per questo motivo sono stati esclusi dal medagliere vini (tra cui alcuni valdostani) che hanno comunque ottenuto risultati più che lusinghieri (Argento da 82 a 84.8)e Oro da 85 a 86 punti.

Il risultato finale per la Valle d’Aosta è comunque davvero di prim’ordine.

3 Gran Medaglie d’Oro (punteggio superiore a 92/100) a:

92.6 Chambave Muscat Fletri 2018 – Az. La Vrille di Hervé Deguillame / Verrayes

92.4 Chambave Muscat 2019 – Az. La Vrille di Hervé Deguillame / Verrayes

92.2 Chambave Moscato Passito Prieuré 2019 – La Crotta di Vegneron coop agr. / Chambave

8 Medaglie d’Oro (punteggio superiore a 85 punti) a:

88 Muscat Petit Grain Fletri 2020 – Cave des Onze Communes coop. Agr. / Aymavilles

87.8 Valle d’Aosta Cornalin 2017 – La Source SAS / Saint-Pierre

87.8 Pavese XXXVI 2016 – Az. Pavese Ermes /Morgex

87.4 Valle d’Aosta Petite Arvine 2021 – Cave des Onze Communes coop. Agr. / Aymavilles

87.2 Blanc de Morgex et La Salle Nathan 2019 - – Az. Pavese Ermes /Morgex

86.4 Valle d’Aosta DOC Donnas Napoleon 2018 – Caves Coop. de Donnas / Donnas

86.4 Valle d’Aosta DOC Pinot Noir Vigne Tzeriat 2020 – soc. agr. Grosjean Vins s.s. / Quart

86.4 Valle d’Aosta DOC Petite Arvine 2021 – soc. agr. Grosjean Vins s.s. / Quart

La premiazione si svolgerà il prossimo 7 luglio nel grande centro congressi della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino nella sua sede di Grugliasco.

Edizione 2023 a Sambuca di Sicilia (AG) dal 11 al 14 maggio.