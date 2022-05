Avviata rete tutor volontari per le famiglie ucraine in VDA

Una rete di tutor volontari, nata dal basso, per affiancare, accompagnare nella vita di tutti i giorni i profughi provenienti dall’Ucraina che attualmente risiedono in Valle d’Aosta e, parallelamente, per sostenere le famiglie che li ospitano tra mille impegni e difficoltà. E’ questo l’obiettivo, perseguito e raggiunto, dal Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta che, dall’inizio dell’emergenza, siede nel Tavolo di coordinamento regionale per l’Ucraina.

Nelle settimane scorse il CSV ha sollecitato le organizzazioni di volontariato a mettere a disposizione alcuni tutor volontari disponibili a seguire con continuità i nuclei presenti in Valle. “In queste settimane di lavoro al loro fianco le nostre associazioni hanno trovato persone smarrite e senza riferimenti: da qui l’idea di mettere in campo delle figure che si propongono come riferimento durevole per una o più famiglie raccogliendone i bisogni e le esigenze per poi rappresentarli, in un contesto più ampio, a livello istituzionale” spiega Claudio Latino (nella foto sotto), Presidente del CSV della Valle d’Aosta.

Alla call del CSV hanno risposto finora 12 associazioni già operative a fianco di alcune famiglie e suddivise in base al criterio della territoritorialità e alle criticità che emergono, mentre una decina di altre realtà organizzative si sono rese disponibili a organizzare attività collaterali e di animazione a favore dei profughi.

“Si tratta di un impegno importante di affiancamento, sostegno, ascolto ovvero gli atout propri del mondo del volontariato, che ha nel suo Dna la capacità di tessere legami e relazioni con i soggetti più fragili e va nella direzione di non lasciare sole le famiglie e allo stesso tempo di attivare un contatto riconoscibile con le famiglie ospitanti” sottolinea Latino. “

I tutor volontari saranno subito attivi e coinvolti, dal tavolo regionale, al momento dell’assegnazione degli alloggi alle famiglie ucraine. “Questo progetto che ha preso il via grazie all’azione sinergica di soggetti diversi, dalle istituzioni regionali agli enti locale e soprattutti alla generosità del volontariato, rappresenta un unicum in Italia, da esportare e condividere in altre comunità come una buona prassi portata avanti in un contesto territoriale di piccole dimensioni come il nostro” conclude il Presidente del CSV.

La rete di tutor volontari nasce grazie anche al coinvolgimento dei Servizi Sociali, della Protezione Civile e del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta.