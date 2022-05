Ristrutturazione della terapia intensiva dell'ospedale Parini di Aosta

I lavori di ristrutturazione del reparto di Rianimazione dell’ospedale regionale U. Parini di Aosta sono iniziati. Per la loro portata a termine è prevista una durata complessiva di 18 mesi, ma già dopo i primi 12 si dovrebbe avere la possibilità di disporre di 12 posti letto in terapia intensiva, in luogo degli attuali 10.

In particolare, si sta predisponendo la funzione di bio-contenimento in pressione negativa, nonchè il controllo della contaminazione per alcune postazioni. Tutto ciò è di notevole importanza per un reparto come quello di terapia intensiva, sia nei casi di ricovero ordinario, sia per quanto riguarda necessità di tipo infettivologico, come si è verificato in questi due anni di pandemia.

Gli interventi riguardano inoltre la riorganizzazione generale degli spazi, portando i posti letto della terapia intensiva nell’area “ex-utic” ed allestendo nuovi locali di supporto, quali ad esempio medicherie e studi medici. Il reparto sarà quindi rinnovato sia sul piano architettonico, sia per quanto riguarda il settore impiantistico.

E' inoltre prevista la realizzazione di ulteriori 7 posti letto di terapia sub intensiva attraverso l’installazione di una struttura modulare esterna che sarà posizionata nell’area adiacente alla porzione di fabbricato del reparto di Malattie Infettive. In caso di necessità, la sua funzione può essere destinata a reparto polifunzionale.

Nonostante i lavori in corso, è garantita la normale attività delle unità operative ospedaliere.