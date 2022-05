Le calendrier des manifestations Culturrelles estivales de la Commune d'Aoste

Il n'y a que trois nouveautés, les autres sont des retours après l'arrêt dû à la pandémie. "Communété" est le calendrier des manifestations culturelles estivales de la Commune d'Aoste, qui se déroule de début juin à mi-septembre en une série de rendez-vous dans la ville et dans les hameaux de la colline. Parmi les nouveautés, il y a le concert le mardi 7 juin au théâtre Splendor, avec la Banda Osiris et Telmo Pievani.

Le lundi 6 juin, le calendrier propose "Letture altre" de la compagnie théâtrale Palinodie, une expérience de promotion de la lecture qui se déroulera dans les espaces du Parking de la Ville, en rue Primo Maggio. Le samedi 9 juillet, la place Émile Chanoux accueillera le regroupement entre les deux étapes de la course All around e-mtb, une sorte de Tor des Géants pour les vélos électriques.



Parmi les retours, il y a le Rallye de la Vallée d'Aoste les samedi 3 et le dimanche 4 juin, la Fête de la musique le mardi 21 juin sur la place Chanoux et dans les rues du centre historique, la vente aux enchères sur la place le samedi 2 juillet, la Fête des Saints Georges et Jacques du vendredi 15 au dimanche 31 juillet à Montfleury et le Festival des artistes de rue les samedi 3 et dimanche 4 septembre. "Culturété rassemble tous les événements et les manifestations culturelles, après deux ans de pandémie, nous pouvons recommencer", disent Samuele Tedesco et Alina Sapinet, assesseurs pour la Culture et le Tourisme de la Commune d'Aoste. Le calendrier a été annoncé par le chef du cabinet de la mairie, Fabio Molino.