Il Gruppo CVA ricerca personale da assumere

Il Gruppo CVA ha indetto una selezione finalizzata all’individuazione di cinque risorse in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università, categoria professionale impiegato, da inserire all’interno dell’organico del Gruppo CVA in qualità di impiegati adibiti ad attività di segreteria in ambito tecnico e/o amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, con sedi di lavoro individuate a discrezione delle Società nelle sedi presenti sul territorio della Regione Valle d’Aosta.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 18.00 di lunedì 13 giugno 2022.

E’ possibile reperire tutte le informazioni necessarie sul sito di C.V.A. S.p.A. a s.u. al seguente indirizzo: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi