GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione e In.Va. Spa per l’utilizzo e la gestione dei locali di regione Borgnalle, ad Aosta, utilizzati dal Dipartimento Politiche strutturali e Affari europei e dalla Chambre Valdôtaine. La durata della convenzione è di 5 anni.

Approvate le disposizioni applicative in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei fidi - Confidi della Regione.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Approvate le linee guida in materia di accesso e uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie operanti sul territorio regionale.

Approvato l’aumento della copertura del fabbisogno di servizi residenziali per persone anziane in condizione di non autosufficienza per il 2022 facendo ricorso alle strutture private accreditate presenti sul territorio. Nello specifico: 10 posti letto al Domus Pacis di Donnas con servizio infermieristico h.24 a partire dal 1 giugno 2022.

Esame di delibera riguardante l’ Approvazione delle direttive agli enti gestori dei servizi per anziani e inabili e degli importi e delle modalità di erogazione dei finanziamenti regionali per il 2022. È stato richiesto il parere al Consiglio permanente Enti Locali.

Esame di delibera concernente l’Approvazione per il 2022 del Piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia. Richiesto parere al Consiglio permanente Enti Locali e alla Commissione Consiliare competente in materia