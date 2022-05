Aosta: Approvata revoca "Scuola polmone" dal Consiglio Comunale

L'intero Consiglio Comunale di Aosta saluta con favore la decisione di sospendere la costruzione della scuola di Tsambarlet, nata come "polmone" per consentire la ristrutturazione delle altre sedi scolastiche superiori di Aosta e trasformatasi in sede definitiva di due istituti.

La revoca dell'accordo di programma tra la Regione e il Comune di Aosta è stata approvata con 25 "sì"; ci sono stati però due "no" dei consiglieri di Forza Italia: "Il nostro voto è contrario. Siamo seriamente preoccupati di un passaggio, l'ultimo, che è evidenziato nella delibera della giunta regionale", spiega Renato Favre. "Pur non potendosi escludere a priori un contenzioso" si legge nell'atto, con Favre ad aggiungere: "Siamo preoccupati per questo inciso. Da tempo si parla di queste imprese che hanno investito denaro e che magari reclameranno anche dei danni".

Sulla revoca, Fi si è detta comunque favorevole. Favre: "Constato la soddisfazione di tutti per il felice esito di questa vicenda. Dodici anni fa il Comune approvò di dare gambe a questo accordo di programma, era ora di chiudere questa farsa. Nel frattempo le necessità sono cambiate e dopo 12 anni ci si è accorti che c'erano altre soluzioni".

Soddisfazione anche dalla Lega, con il capogruppo Sergio Togni a spiegare: "Esprimo viva soddisfazione per la decisione. Quando ero presidente dell'Ordine degli architetti della Valle d'Aosta, avevo fatto parte della commissione regionale che aveva redatto un documento che non avvalorava la prosecuzione di questo progetto". Togni ricorda che "la scelta di abbandonare edificio scolastico come Maria Adelaide in pieno centro avrebbe portato il rischio che rimanesse una sorta di relitto, di scheletro per anni, era assolutamente una scelta sconsiderata. La linea era già allora sollecitare la Regione a trovare una soluzione alternativa. La scelta è di valorizzare la città, il centro storico, il cuore pulsante della città e della regione".



Dalla maggioranza, Pippo Varisella ricorda: "Come Alliance Valdôtaine siamo sempre stati contrati a questa scelta. La 'scuola polmone' sarebbe costata 25 milioni, la nuova scuola prefabbricata di viale Federico Chabod, pur avendo un numero di aule e di palestre inferiori, è costata 5-6 milioni. Non c'era proporzione nei costi ed è sempre stata una scelta imposta dalla Regione: la Regione decide, il Comune si adegua. Questo ne è un classico esempio.