Studenti dell'ITPR Corrado Gex di Aosta protagonisti su Rai 1

Il programma "Generazione P”, in onda ogni sabato mattina su Rai Uno presentato da Monica Setta, che attraversa e racconta il mondo dei giovani, dialogando con le scuole, incrociando sogni, speranze e desideri dei ragazzi, è approdato anche in Valle D’Aosta.

I protagonisti saranno gli studenti della classe 2^B Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale dell’ITPR Corrado Gex di Aosta, coordinati dalle docenti Francesca Centomo e Isabel Todescato.

Il reportage diretto da Stefano Pieri, psicologo e psicoterapeuta e soprattutto “psicologo della strada” così denominato per la diversità del ruolo che svolge rispetto a quello classico, insieme al regista Andrea Rispoli, andrà in onda sabato 28 maggio su Rai Uno, alle ore 9.50.

Le riprese si sono tenute lunedì 23 maggio nello spazio esterno dei giardini di Via Antica Vetreria, ad Aosta, dove sono state collocate le sedie e una lavagna.

L’argomento con cui si sono confrontati ragazzi e ragazze riguarda il nuovo mondo del lavoro. I ragazzi hanno raccontato i loro desideri, le loro paure e la loro visione del futuro dopo un periodo difficile caratterizzato dalla pandemia e dalle restrizioni sociali.

La “Generazione P.” è quella che qualcuno indica come la generazione della pandemia. I giovani dai 16 ai 25 anni hanno, infatti, visto, bruscamente, cambiare abitudini, stili di vita e prospettive a causa di quanto accaduto negli ultimi due anni. Questi temi di grande attualità sono trattati grazie all’iniziativa della trasmissione “Uno Mattina in Famiglia” della Rai per la rubrica Generazione P.