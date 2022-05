Aosta: convegno "Energia, cambiamento climatico e montagna"

Venerdì 27 maggio la Sala M. Ida Viglino del Palazzo Regionale di Aosta ospiterà il convegno "Energia, cambiamento climatico e montagna", promosso nell’ambito del progetto triennale di studio su Ambiente, Sostenibilità e Economia circolare L'evento organizzato dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc, con la collaborazione scientifica di Massimo Santarelli, professore ordinario al Politecnico di Torino, e con il patrocinio della Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux C.V.A. S.p.A. andrà a completare lo sguardo globale, già affrontato nel precedente dibattito "Il futuro dell'energia", estendendolo oltre la questione energetica e andando a toccare il tema del cambiamento climatico di origine antropica.

In particolare, dopo una contestualizzazione del problema in termini generali, si affronterà una discussione sugli effetti che il cambiamento climatico sta già causando in aree a particolare sensibilità, quali le aree montane, incluse le Alpi e la Valle d’Aosta, e si andranno ad analizzare quali iniziative siano in corso per prevenire e mitigare tali effetti dal punto di vista non solo energetico, ma anche economico-sociale.

Ad intervenire ci saranno anche il presidente del Comitato scientifico della Fondazione, Lodovico Passerin d’Entrèves, e il presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che anticiperanno le sessioni moderate dal professor Massimo Santarelli. Il Convegno si svilupperà quindi in due momenti e con due finalità correlate:

Sguardo globale : cambiamento climatico e suoi effetti sull’ecosistema generale, con relatori ed esperienze in ambito internazionale

: cambiamento climatico e suoi effetti sull’ecosistema generale, con relatori ed esperienze in ambito internazionale Energia e Montagna: come il cambiamento climatico sta modificando la visione della montagna a livello internazionale, e come la presa di coscienza del problema può preservare l’ecosistema montano, in particolare quello alpino? Come è affrontato in aree montane in EU e in US, e che lezioni si possono apprendere da queste diverse visioni per quanto riguarda le Alpi?

Si confronteranno le visioni dalle Alpi, al nord Europa (Norvegia), agli altipiani statunitensi (Colorado, Utah), con un focus su infrastrutture energivore montane quali le stazioni sciistiche, per arrivare, infine, alla Valle d’Aosta.

Il Convegno, in presenza, verrà trasmesso anche in streaming. Per entrambe le modalità è necessario iscriversi dal seguente link https://bit.ly/EnergiaCambiamentoClimatico, mentre è da ricordare l'accredito del convegno ai fini della formazione professionale continua di ingegneri, architetti, periti industriali e agronomi e forestali.