Arriva la "Coppa delle Case", la caccia al tesoro ispirata a Harry Potter

Grande attesa per la settima edizione della "Coppa delle Case", la grande caccia al tesoro ispirata al mondo di Harry Potter dove centinaia di streghe e maghi, porteranno le atmosfere di Hogwarts tra il borgo e il Forte di Bard. L'appuntamento atteso dai fan della ssaga di J.K. Rowilg ce ha appassionato intere generazioni tornerà a vivere giovedì 2 giugno 2022, dopo lo spostamento nel calendario dovuto all’emergenza Covid.

La Coppa delle Case è un grande gioco a squadre pensato per adulti e famiglie, ideato nel 2015 da un gruppo di volontari dell’associazione Aosta Iacta Est e cresciuto negli anni fino a superare i 500 partecipanti. Le squadre si sfidano in una gara che popola di magie il Forte e il borgo: una serie di zone-gioco mette alla prova le capacità delle squadre in gara. Giochi fotografici, enigmi e prove di abilità fanno competere i gruppi in un lungo percorso dove il risultato conta assai meno dell’esperienza vissuta. Alla Coppa delle Case possono partecipare squadre composte da 4 a 6 persone.

L’evento è la prima grande tappa di «Road to giocAosta», la serie di appuntamenti che porta verso la quattordicesima edizione di giocAosta. Tra giugno e luglio, iniziative diverse diffondono sul territorio valdostano le attività di gioco che saranno protagoniste della grande festa del gioco intelligente in programma nel cuore di Aosta dal 12 al 15 agosto 2022.

Il calendario prende il via con un pomeriggio di giochi all’area verde di Gressan, sabato 28 maggio, e continua fino alla Foire d’Été articolandosi tra serate ludiche, pomeriggi itineranti di gioco, partecipazione a eventi, giochi in quota.

Le preiscrizioni, possibili fino alle 20.00 del 1° giugno, sono aperte sul sito www.aostaiactaest.it/coppa-delle-case.

Le iscrizioni in loco e la conferma (obbligatoria) delle preiscrizioni sono possibili all’ingresso del borgo dalle 10.00 alle 13.30 del 2 giugno stesso, mentre il costo è di 5€ a squadra.