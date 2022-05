Edi Avoyer nuovo Presidente Sitrasb

l’Assemblea ordinaria della società SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione che è presieduto da Edi Avoyer.

L’Assessore ha colto l’occasione per ringraziare il presidente uscente Silvano Meroi, che ha lasciato per ragioni personali, augurando buon lavoro ai nuovi nominati. L’occasione è servita alla Regione per esprimere in modo chiaro tutte le criticità e le prospettive attorno al futuro del tunnel in pieno accordo con gli svizzeri di Sisex, incontrati ieri a Cogne.

La SITRASB S.p.A., Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo, gestisce in concessione il 50% del traforo che collega l'Italia alla Svizzera, nonché il relativo raccordo autostradale di accesso. Gli azionisti di SITRASB S.p.A. sono la Regione Autonoma Valle d'Aosta per il 63,5% e la SAV S.p.A., Società Autostrade Valdostane, per il restante 36,5%.

La SITRASB S.p.A. con l’intento di verificare il proprio sistema interno organizzativo alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, ha creduto utile di raccogliere e riassumere regole e principi etici di comportamento che, da sempre, caratterizzano le relazioni della Società nei confronti del personale nonché verso i terzi e che qualificano lo svolgimento di tutta l'attività societaria. I suddetti principi sono contenuti nel Codice Etico di Comportamento del quale la Società, da un lato auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione e, dall'altro lato, esige l'applicazione da parte di ogni individuo che operi per conto di SITRASB S.p.A. o che interagisca con la stessa, prevedendo l'applicazione di sanzioni disciplinari e contrattuali per le eventuali violazioni.

Analoghe competenze, nel tratto svizzero,sono della corrispondente partner TGSB SA.

La Società italo-svizzera SISEX SA , nella quale le due concessionarie hanno partecipazione paritaria, si occupa della ripartizione dei proventi e dell'attività promozionale.

La favorevole collocazione geografica, posta tra la Valle d'Aosta ed il Vallese, ha reso il tunnel del Gran San Bernardo una comoda ed irrinunciabile via di comunicazione tra Nord e Sud dell'Europa.