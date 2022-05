Nuovo progetto per l'orientamento dei giovani

Gli Assessorati dello Sviluppo economico Formazione Lavoro e Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate collaboreranno in sinergia per dar luce ad un nuovo progetto volto al supporto all'orientamento di giovani che si apprestano al trasferimento dal primo al secondo ciclo di istruzione.

Sono previsti percorsi e servizi di accompagnamento per tutti gli allievi che presentano disturbi specifici dell'apprendimento o disabilità, e promuovendo al tempo stesso azioni sinergiche di valorizzazione del ruolo formativo ricoperto non solo dalle imprese, ma anche delle associazioni e servizi del terzo settore, quali onlus e no profit. L'intenzione è quella di definire un'offerta quanto più formativa e coerente con quelle che sono le richieste dei vari profili professionali nel mercato del lavoro territoriale.

A tal proposito sarà istituito anche uno sportello di orientamento congiunto presso il quale i giovani potranno recarsi per ottenere informazioni utili al loro percorso formativo e di orientamento al lavoro.