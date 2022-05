Comitato Garanti boccia il Savt per elezioni RSA In.Va.

Fim Cisl e Fiom Cgil Valle d’Aosta esprimono soddisfazione in merito alla decisione presa dal Comitato dei Garanti per quanto concerne l’illegittimità dell’apertura delle procedure per il rinnovo delle RSU/RLS (Rappresentanza Sindacale Unitaria / Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) in In.Va.

Vi è stato un errore sia nella forma che nella sostanza da parte del SAVT che ha cercato di sottrarsi alle più elementari regole di pluralità di rappresentanza ben evidenziate sia nel T.U. (Testo Unico) sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 che nell’accordo del 5 luglio 2017 e nelle successive integrazioni, nonostante la rappresentanza del syndacat autonomo all’interno di In.Va. sia ben saldo, anche per questo lo strappo voluto risulta incomprensibile.