Terminato il progetto nelle scuole "Risk-Act"

Si è concluso al Liceo linguistico di Courmayeur il ciclo formativo – educativo dedicato a studenti, residenti, turisti, mediante l’utilizzo dello strumento, in realtà immersa (3D), VR AVALANCHE, sul pericolo valanghe e sulla sicurezza in montagna in inverno. L'iniziativa fa parte del progetto “RISK-ACT” del Piano Integrato Tematico (PITEM) “RISK”, un programma di cooperazione Italia-Francia "Alcotra" 2014/20

Durante le attività, che sono perdurate per gran parte dell'anno scolastico, realizzate dalla Fondazione Montagna Sicura, in coordinamento con la Sovrintendenza agli studi e con la collaborazione di 18 Guide alpine, sono stati realizzati 30 atelier, di cui 13 sul territorio e 17 nelle scuole secondarie. Le stesse hanno raccolto un gran numero di partecipanti, coinvolgendo complessivamente 488 persone, 6 istituzioni scolastiche, 19 classi per un totale di 263 studenti.

L'obiettivo di informazione e sensibilizzazione dei partecipanti sull’importanza della conoscenza delle condizioni nivometeorologiche, dell’organizzazione di un’uscita e delle procedure di autosoccorso in valanga è stato quindi raggiunto attraverso l'illustrazione e la realizzazione delle opportune operazioni, per un approccio corretto alla montagna in generale e, nello specifico, in contesto innevato.

La qualità della partecipazione e i riscontri ottenuti sono la dimostrazione dell’efficacia dell’applicazione in realtà virtuale VR - Avalanche, che è stata percepita in primo luogo come un importante strumento di introduzione al mondo della sicurezza in montagna, in secondo luogo come un valido supporto alla formazione. Grazie alla ripetibilità dei gesti, infatti, i ragazzi hanno avuto modo di memorizzare le procedure di autosoccorso, automatizzando la sequenza di azioni che, in caso di incidente, si sarebbe tenuti ad eseguire.