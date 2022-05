Le strade valdostana pronte ad accogliere il passaggio del Giro d'Italia

I lavori, oltre ai lavori di asfaltatura, hanno interessato anche il rifacimento della segnaletica orizzontale, per un importo complessivo dei lavori di circa 650 mila euro.

Carlo Marzi, ssessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio esprime “soddisfazione per il lavoro” sottolineando che “

nonostante l’esplosione dei costi per il rifacimento delle pavimentazioni e le difficoltà di reperimento del bitume, la Struttura viabilità e opere stradali ha dato attuazione agli interventi che hanno anche migliorato le condizioni di sicurezza del tracciato in vista della prova del Giro d’Italia, che rappresenta sempre un evento di alto livello e una vetrina di prim’ordine per le località attraversate dalle varie tappe”.

L’adeguamento dei prezzi del bitume, deciso dalla Giunta regionale nello scorso mese di aprile nell’ottica di favorire la ripresa delle produzioni, ha reso le lavorazioni economicamente sostenibili per le imprese del settore.

Gli interventi di manutenzione individuati come prioritari hanno portato ad intervenire su diverse strade regionali: la 13 di Fénis e la 18 di Pila, la 19 di Pollein, la 25 di Valgrisenche, la 35 di Grand Pollein, la 40 di Les Fleurs, la 41 dei Salassi e la 47 di Cogne.

L’Assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio rimarca ancora come “la sicurezza stradale sia nei fatti una priorità per l’amministrazione e il Consiglio, che vede nel triennio 2022-2024 destinare alla sicurezza stradale il significativo investimento totale di 31,6 milioni di euro, oltre a 8,3 milioni di euro assegnati dallo Stato per l’accessibilità alle aree interne dei Comuni delle Unités des Communes Évançon, Mont Rose, Walser e Grand-Paradis, che saranno utilizzati per migliorare la pavimentazione e la sicurezza di strade regionali, gallerie e viadotti, ricordando che prosegue anche l’attività specialistica di ispezione dei 327 ponti collocati sul territorio regionale”.