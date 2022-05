Charvensod: Torna la corvée per piccini e adulti

Una mattinata per prendersi cura del proprio territorio vivendo un bel momento di socialità, respirando a pieni polmoni l’atmosfera di comunità. Sabato 28 maggio torna la Corvée de Tsarvensoù, organizzata dall’amministrazione comunale di Charvensod in collaborazione con le Associazioni del territorio.

L’appuntamento è alle ore 8 presso la caserma dei Vigili del Fuoco in località Vachordaz, mentre i più piccoli si ritroveranno alle 9 nel piazzale della Scuola Primaria Adelline Lucianaz in località Capoluogo.

Ad essere coinvolte nelle attività di pulizia di poderali e sentieri sono le varie zone del Comune, dal Capoluogo a Roulaz, da Santa Colomba a Raffort passando anche per il sentiero versa la Becca di Nona. Per i bambini più piccoli sarà anche una splendida opportunità per conoscere il territorio e le piante che lo popolano, e termineranno la loro giornata ripristinando un’aiuola.

Alla conclusione della corvée, a tutti i partecipanti verrà offerto un aperitivo.

Sono consigliabili abbigliamento e calzature da lavoro e, per chi ne avesse la possibilità, portare con sé attrezzi quali zappe, rastrelli, pale, cesoie e decespugliatori.

A fini organizzativi, è gradita la prenotazione entro le ore 13:00 di mercoledì 25 maggio chiamando i numeri 0165 279709 e 0165 279731.