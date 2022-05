Codacons chiede più trasparenza nelle bollette di gas e elettricità

Le bollette di luce e gas degli italiani rappresentano un arcano incomprensibile per gli utenti, e qualsiasi modifica per renderle più trasparenti e chiare è positivo, ma non basta: serve inserire nelle fatture strumenti per aiutare le famiglie a risparmiare sui consumi, difendersi dalle pratiche scorrette e incrementare la concorrenza al fine di abbassare le tariffe. E' il commento di Codacons commentando le novità sulle bollette comunicateda Arera e in arrivo dal 2023.

“Soprattutto in questo momento in cui le bollette sono alle stelle, crediamo sia utile inserire nelle fatture indicazioni agli utenti su come evitare sprechi energetici, ridurre i consumi e risparmiare sulla spesa di luce e gas", spiega Giampiero Marovino, presidente di Codacons VdA. Per il Codacons, infatti, è "indispensabile poi che la bolletta contenga riferimenti su come difendersi dalle pratiche scorrette degli operatori dell’energia, che continuano ad esempio a richiedere conguagli illegittimi per consumi prescritti".

Da parte sua il presidente nazionale, Carlo Rienzi, evidenzia la "necessità di prevedere all’interno delle bollette indicazioni utili ad incrementare la concorrenza tra operatori e abbassare le tariffe, inserendo informazioni chiare e puntuali sulle tariffe scontate in scadenza, specificando i reali costi che l’utente andrà a sostenere una volta scadute le offerte promozionali con cui gli operatori del mercato libero attirano clienti, in modo da consentire ai consumatori scelte più consapevoli”.