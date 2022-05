Concluso il laboratorio di Murales "Skate Art" gestito da Mala (FOTO)

La Place de l’Ancien Abattoir (ora parcheggio e sede dello skate park) ha cambiato volto con “Skate Art – Laboratorio graffiti”. Si tratta della seconda parte del progetto di riqualificazione del parcheggio, volta ad abbellire i cartelloni pubblicitari dimessi che si trovano sopra lo skate park. A gestire il laboratorio di murales è stata Mala, la graffittista e artista visiva che, a settembre 2021, ha già curato la realizzazione dei murales sul perimetro del parco.

L’idea è stata quella di creare un progetto coesivo che prenda in considerazione le idee di chi frequenta lo skate park e che leghi la piazza alla Cittadella dei Giovani anche da un punto di vista visivo.

“Skate Art” è stato organizzato nell’ambito del laboratorio artistico permanente ResiduArt, un’occasione, dedicata ai giovani dai 14 ai 29 anni, per partecipare attivamente allo spazio della Cittadella e di Aosta, un’opportunità per trasformare in un progetto concreto idee e necessità creative.

A guidare e coordinare i quindici partecipanti al laboratorio è stata Mala, affiancata dall’educatore di Cittadella Guido Cortivo con formazione in ambito artistico. La graffittista ha una grande esperienza nella gestione di progetti e mostre, un esempio recente è la direzione artistica della mostra “the world of Bansky” presso la Stazione Centrale di Milano e nella stazione di Torino Porta Nuova.

L’attività è stata divisa in quattro pomeriggi per seguire il progetto nella sua interezza: dall’ideazione alle prove, fino alla realizzazione. I ragazzi hanno potuto assistere a lezioni di street culture nell’ambito dei graffiti, del writing e della street art attraverso la sperimentazione pratica su appositi pannelli con materiali messi a disposizione. Per motivi di sicurezza la realizzazione finale è stata affidata prevalentemente a Mala, con la collaborazione di alcuni ragazzi.