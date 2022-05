Progetto per portare ad Aosta la rassegna Mercati Europei

Mentre non si hanno notizie ufficiali sulla tradizionale ‘Festa dei Commercianti’ dedicata alla promozione degli acquisti nei negozi e negli esercizi di vicinato gravemente penalizzati dalla pandemia, una delegazione di Confcommercio VdA si è recata a Cuneo dove si è svolta la rassegna Mercato Europeo per valutare la possibilità di organizzare analoga iniziativa anche ad Aosta.

Una rassegna articolata in più giorni così presentata: all’insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo; street food, ristorazioni, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere, al Mercato Europeo FIVA trovi tutto!

Dovrebbe svolgersi in piazza Ermelina Duclair dove viene allestito il luna parck.

La manifestazione, che già si svolge in numerose città italiane per il tour estivo a settembre farà tappa a Biella, è promossa da FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) Confcommercio nazionale, propone oggetti di artigianato, i prodotti tipici, i profumi e le specialità dal mondo.

Si potranno degustare quindi i famosi waffels dal Belgio e poi dolci made in USA (muffin, pancakes e cheescake), le minicrepes olandesi, pandolce dalla Repubblica Ceca, i churros spagnoli, la liquirizia pura calabrese e i classici wurstel tedeschi, gli arancini siciliani, la carne argentina alla griglia, la paella valenciana e catalana, le specialità gastronomiche dal Messico, le specialità alimentari tipiche toscane, umbre, piemontesi e pugliesi. E’ possibile acquistare anche oggettistica di qualità, come tovagliati, ceramiche, bigiotteria, gadget, artigianato, spezie dal mondo, cosmetici naturali, stampe e quadri pop-art e tanto altro.

Il progetto, ancorché in fase embrionale, sta creando qualche perplessità nei commercianti che preferirebbero, ricordando le polemiche scatenate per l’arrivo a Saint Vincent del Mercato di Forte dei Marmi o della Crocetta, venissero organizzati eventi che richiamano ad Aosta turisti invece di portare in Valle la concorrenza commerciale ai negozi di vicinato. E ricordando ancora le passate polemiche per la presenza al Marché Vert Noel di espositori che poco avevano a che fare con i prodotti tipici della Valle d’Aosta sollecitano iniziative che contribuiscono a sviluppare le attività economiche locali.