In occasione del passaggio del Giro d'Italia, la strada che permette l'ingresso al Poliambulatorio di Donnas, luogo in cui vengono effettuate le vaccinazioni, sarà chiusa. Per questo motivo, la seduta vaccinale di domenica 22 maggio è sospesa.

Coloro che in quella giornata avevano la prenotazione per sottoporsi all'iniezione saranno contattati telefonicamente direttamente dall'Azienda Sanitaria per riprogrammare l'appuntamento in una data successiva.