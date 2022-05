Courmayeur: Dal 20 maggio riparte il servizio di e-bike sharing comunale

Ridurre gli spostamenti in auto all’interno del territorio di Courmayeur è un altro passo verso una località più green: la rete di e-bike sharing nel Comune di Courmayeur è stata pensata e lanciata durante la stagione estiva 2021 per una mobilità sostenibile tra il centro del paese e le sue frazioni. Lo rende noto il Courmayeur Sport Center.

Il servizio, rivolto a visitatori e residenti, dopo il successo dello scorso anno, viene ampliato ora con 2 stazioni aggiuntive che saranno inaugurate a giugno e 2 zone free floating (dal 30 maggio), che permetteranno sempre a più persone di preferire la bici elettrica all’auto.

La capillarità delle stazioni, posizionate per offrire a tutti la possibilità di scoprire il paese in sella a una city e-bike, è uno degli aspetti che hanno permesso al servizio di avere successo, inoltre la flotta è stata ampliata con altre 10 e-bike; sono dunque disponibili 30 e-bike suddivise nelle ciclostazioni a ricarica induttiva, istallate nelle frazioni e nel centro paese.

Tra le nuove stazioni quelle in Strada Regionale, nei pressi dell’hotel Le Massif, in via Col Ferret e a La Palud, nel piazzale delle vecchie Funivie Monte Bianco, oltre alle stazioni free floating davanti al Courmayeur Sport Center e a Skyway Monte Bianco. Il servizio è accessibile con un semplice click, scaricando l’app dedicata di “Courmayeur e-Bike sharing” o scansionando il QR code presente sul supporto informativo presente nel cestello delle biciclette. Il sistema scelto da Courmayeur è EMOBY ONE, l’innovativo bike sharing totalmente automatizzato che ricarica le biciclette in modalità wireless.

Di seguito, nel dettaglio, le stazioni e le e-bike a disposizione (in grassetto le novità):