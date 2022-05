PAPA: Dio preferisce una preghiera arrabbiata al moralismo ipocrita e freddo

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Nell’ affrontare “l’eccesso del male”, i “cumuli di pesi” che ci schiacciano, come con la pandemia e poi con la guerra in Ucraina, ci aiuta la testimonianza di vecchi come Giobbe, che prima grida la sua protesta contro il “mistero del male” ma poi è sicuro che il Signore, nella sua tenerezza, gli renderà giustizia. E questa protesta "a Dio piace", più della religiosità "che spiega tutto, ma con il cuore freddo". Così Giobbe “converte il risentimento per la perdita nella tenacia per l’attesa della promessa di Dio”. Lo sottolinea Papa Francesco nella catechesi dell’udienza generale di questa mattina, in piazza San Pietro, la decima dedicata alla vecchiaia.

La forza del grido di Giobbe, dopo aver perso tutto

Davanti a numerosi fedeli da tutto il mondo, il Papa definisce il Libro di Giobbe, inserito nell’Antico Testamento, “un vertice della letteratura universale” e il patriarca un “testimone della fede che non accetta una ‘caricatura’ di Dio, ma grida la sua protesta di fronte al male, finché Dio risponda e riveli il suo volto”. E Dio alla fine risponde, sottolinea Francesco, “in modo sorprendente: mostra a Giobbe la sua gloria ma senza schiacciarlo, anzi, con sovrana tenerezza”. E invita “a cogliere la forza del grido di Giobbe”.

Ci farà bene metterci alla sua scuola, per vincere la tentazione del moralismo davanti all’esasperazione e all’avvilimento per il dolore di aver perso tutto. Noi ricordiamo la storia? Giobbe che perde tutto nella vita, perde le ricchezze, perde la famiglia, perde il figlio e anche perde la salute e rimane lì, piagato, in dialogo con tre amici, poi un quarto, che vengono a salutarlo.

Dio ci salvi dalla religiosità moralistica e di precetti

Quando Dio prende la parola, chiarisce il Pontefice, loda Giobbe “perché ha compreso il mistero della tenerezza di Dio nascosta dietro il suo silenzio”. Ma rimprovera i suoi amici “che presumevano di sapere tutto, di Dio e del dolore, e, venuti per consolare Giobbe, avevano finito per giudicarlo con i loro schemi precostituiti”.

Dio ci preservi da questo pietismo ipocrita e presuntuoso! Da quella religiosità moralistica e quella religiosità di precetti che ci dà una certa presunzione e ti porta al fariseismo e all’ipocrisia.

Papa Francesco con un gruppo di ragazzi prima dell'udienza

Il Signore rimprovera i cattivi amici di Giobbe

Il Signore, prosegue Papa Francesco, li rimprovera per non aver detto di lui “cose rette come il mio servo Giobbe”, che, aggiunge il Padre, “pregherà per voi, affinché io, per riguardo a lui, non punisca la vostra stoltezza,”. Per il Papa sono parole sorprendenti, “perché abbiamo letto le pagine infuocate della protesta di Giobbe, che ci hanno lasciato sgomenti”. Ma per il Signore “Giobbe ha parlato bene, perché ha rifiutato di accettare che Dio sia un ‘Persecutore’” e restituisce al patriarca “il doppio di tutti i suoi beni, dopo avergli chiesto di pregare per quei suoi cattivi amici”.

La conversione: Dio non è persecutore, ma autore di giustizia

Francesco spiega che “il punto di svolta della conversione della fede avviene proprio al culmine dello sfogo di Giobbe”, quando si dice sicuro che alla fine i suoi occhi vedranno Dio, come il suo Redentore e non da straniero. Un passaggio che Il Pontefice definisce bellissimo, e che gli ricorda “la fine di quell’"oratorio geniale" di Haendel, il Messia, dopo quella festa dell’Alleluja lentamente il soprano canta questo passaggio: “Io so che il mio Redentore vive”. E interpreta così le parole del patriarca: “Mio Dio, io so che Tu non sei il Persecutore. Il mio Dio verrà e mi renderà giustizia”. “E’ la fede semplice nella risurrezione di Dio”. Quella di Giobbe, per il Papa, è una parabola che “rappresenta in modo drammatico ed esemplare quello che nella vita accade realmente”.

Cioè che su una persona, su una famiglia o su un popolo si abbattono prove troppo pesanti, prove sproporzionate rispetto alla piccolezza e fragilità umana. Nella vita spesso, come si dice, “piove sul bagnato”. E alcune persone sono travolte da una somma di mali che appare veramente eccessiva e ingiusta.