Aosta si prepara al mercatino del libro usato, dal 26 al 28 maggio prossimi, e come ogni anno la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta mette in vendita dei libri dismessi dal Sistema bibliotecario valdostano

In seguito alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e il graduale allentamento delle misure di contenimento, sarà possibile ritornare al classico mercatino in presenza.

Il mercatino si svolgerà da giovedì 26 maggio a sabato 28 maggio prossimi, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso la Biblioteca. Il prezzo di vendita diminuirà di giorno in giorno: da 3 euro giovedì, a 2 euro venerdì, per arrivare infine a 1 euro sabato.

I libri posti in vendita sono circa 1.900. Si tratta di libri usati che non sono più utili al servizio pubblico: libri posseduti in più copie, volumi di cui esistono edizioni più aggiornate, libri che da tempo non vengono più richiesti, libri non in buono stato, ma non al punto da dover essere inviati al macero. Spaziano dalla narrativa, alla saggistica, alla cultura valdostana, ma anche manualistica, guide turistiche e libri per ragazzi.

"L'iniziativa dà attuazione alla normativa in materia di dismissione dei documenti del Sistema bibliotecario - sottolinea l'Assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio Jean-Pierre Guichardaz - e al tempo stesso è l’occasione per dare ai libri una seconda vita attraverso la pratica positiva del riuso".

Per ogni informazione, rivolgersi alla Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta:

tel. 0165.274861 oppure 0165.274802