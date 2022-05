Adava soddisfatta per la norma che disciplina le locazioni turistiche brevi

Il presidente Filippo Gérard interviene in merito al disegno di legge di disciplina delle locazioni turistiche brevi sottolineando: "Come spesso accade quando non si hanno argomentazioni valide a sostegno della propria posizione, o peggio quando si è in mala fede, si è soliti dire che le priorità sono ben altre rispetto all’argomento oggetto della discussione: sinceramente mi dispiace rilevare che l’UPPI VdA abbia scelto questa strada invece di entrare nel merito di quanto definito da un disegno di legge regionale non più rimandabile".

Gérard ricorda, quanto evidenziato più volte in passato ricordando che "nel panorama nazionale la Valle d’Aosta è praticamente tra le ultime regioni a vocazione turistica a non aver ancora approvato una norma che disciplini l’attività delle locazioni turistiche brevi".

Infatti, oltre ad una questione di sicurezza e di concorrenza leale, il fatto che questo tipo di attività non sia soggetta alla dichiarazione delle presenze turistiche ai fini Istat, all’imposta di soggiorno (i cui benefici ricadono su tutti i turisti e non solo su quelli che pernottano nelle strutture ufficiali) ha creato e sta continuando a creare un grave danno economico all’intera comunità valdostana.

"Proprio sull’imposta di soggiorno - rimarca il presidente degli albergatori valdostani - la dichiarazione di contrarietà dell’UPPI giustificata dal fatto che genererebbe 'un aumento della pressione fiscale per le locazioni turistiche, ricordo che tale imposta non è a carico dei titolari degli appartamenti, ma dei soli turisti che vi alloggiano e che riceveranno in cambio maggiori servizi durante il proprio soggiorno (le risorse raccolte vengono appunto destinate per legge ad iniziative e servizi rivolti al turismo)".

Infatti, i turisti sono sempre tali sia che soggiornino in un albergo o in alloggio e, quindi, l'applicazione dell'imposta, come in tutta Italia, è necessaria anche per ragioni di equità. "Non mi stancherò mai di sottolineare - sottolinea Filippo Gérard - come la nostra categoria non sia contraria, ma assolutamente favorevole a qualsiasi forma di ospitalità (comprese le locazioni turistiche brevi da parte di soggetti privati), a condizione che questa venga svolta alla luce del sole e con poche, ma chiare regole, a tutela di tutti, in primis dei consumatori e ospiti della nostra regione".

Bene dunque, per l'Adava, un disegno di legge che introduca pochi e semplici adempimenti quali, ad esempio:

Identificazione dell’offerta turistica: una semplice dichiarazione di inizio attività presso il Comune di competenza e il rilascio di un codice identificativo da rendere visibile su ogni canale (online o offline) in cui l’alloggio è promosso e commercializzato (adempimento peraltro già introdotto formalmente a livello nazionale, ma non ancora applicato nella nostra regione).

Misurazione dei flussi turistici: Inserire gli arrivi e le presenze turistiche negli alloggi locati a fini turistici per periodi brevi nella misurazione statistica dei flussi ISTAT.

Introduzione dell’imposta di soggiorno: Inserire l’obbligo di riscossione dell’imposta di soggiorno anche per le locazioni turistiche brevi.

"Non voglio entrare nel merito degli adempimenti a cui sono soggette le strutture ricettive tradizionali (obblighi fiscali, tributari, urbanistici, lavorativi, formativi e previdenziali legati alle norme di prevenzione incendi, di igiene degli alimenti, di privacy, di pubblica sicurezza, di contratti di lavoro, di rilevazione statistica, etc.) - aggiunge il Presidente dell'Adava - ma se per l’UPPI VdA l’introduzione di questi tre adempimenti (che rappresentano veramente il “minimo sindacale”) significa 'intasare di ulteriori leggi e procedure burocratiche un settore essenziale per l’economia valdostana', appare evidente a tutti che la loro posizione è esclusivamente opportunistica, strumentale e finalizzata a continuare ad operare in un mercato senza alcuna regola e controllo".