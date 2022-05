AOSTA: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA E DELLA PARTENZA DI TAPPA DEL GIRO-E

Per consentire il regolare svolgimento delle tappe del 105° Giro d’Italia e del 4° Giro-E che interesseranno Aosta nella giornata del 22 maggio con il transito degli atleti, i mezzi al seguito delle squadre e una significativa carovana pubblicitaria, tramite due ordinanze che integrano le disposizioni già adottate a livello prefettizio sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione.

Per il passaggio della tappa del Giro d’Italia:

-divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli dalle ore 15 del 21 maggio alle ore 17 del 22 maggio 2022 e comunque fino al termine del passaggio della corsa ciclistica e dello sgombero completo delle arterie stradali interessate, in via 1° maggio, via Paravera, via Chamolé, viale Partigiani lato Nord, corso Battaglione Aosta (intera carreggiata Sud), intersezione a rotatoria di corso Battaglione Aosta con via Monte Grivola, via Monte Grivola, intersezione a rotatoria di via Monte Grivola con corso Saint-Martin-de-Corléans, via delle Regioni, regione Bioula, intersezione a rotatoria di via Parigi (Institut Agricole Régional) con via Bich e con regione La Rochère, via Parigi (tratto compreso dalla predetta rotatoria fino all’intersezione semaforica con via Gilles des Chevrères) via Gilles des Chevrères, Pont d’Avisod;

- divieto di transito progressivo a tutti i veicoli dalle ore 12,45 alle ore 16 e comunque fino al termine del passaggio della corsa ciclistica in data 22 maggio 2022 in via 1° maggio, via Paravera, via Chamolé, viale Partigiani lato nord, corso Battaglione Aosta (intera carreggiata Sud), intersezione a rotatoria di corso Battaglione Aosta con via Monte Grivola, via Monte Grivola, intersezione a rotatoria di via Monte Grivola con corso Saint-Martin-de-Corléans, via delle Regioni, regione Bioula, intersezione a rotatoria di via Parigi (Institut Agricole Régional) con via Bich e con regione La Rochère, via Parigi (tratto compreso dalla predetta rotatoria fino all’intersezione semaforica con via Gilles des Chevrères) via Gilles des Chevrères, Pont d’Avisod;

- divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati, dalle ore 9 del 21 maggio alle ore 21 del 22 maggio 2022 nel parcheggio ubicato a Sud di via Clavalité e a Est del locale Comando regionale della Guardia di Finanza.

Per la partenza della tappa del Giro-E:

- divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione di quelli in uso e a disposizione per l’allestimento del Giro-E, dalle ore 5 del 21 maggio alle ore 21 del 22 maggio 2022, e comunque fino al termine del passaggio della corsa ciclistica e dello sgombero completo delle aree e delle arterie stradali interessate, in piazza Plouve;

- divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, aa eccezione di quelli in uso e a disposizione per l’allestimento del Giro-E, dalle ore 14 del 21 maggio alle ore 21 del 22 maggio 2022, e comunque fino al termine del passaggio della corsa ciclistica e dello sgombero completo delle aree e delle arterie stradali interessate, in piazza Chanoux, via de Maistre, via de Sales, via Hôtel des Etats, piazza San Francesco, piazzale adibito a parcheggio in via Chabloz, avenue du Conseil des Commis e piazza Mazzini per metà della sua area a partire da Ovest;

- divieto di transito per tutti i veicoli, a eccezione di quelli interessati alla realizzazione e all’allestimento del villaggio di partenza e del palco firme del Giro-E E dalle ore 5 del 21 maggio alle ore 21 del 22 maggio 2022 in piazza Plouve;  divieto di transito per tutti i veicoli, a eccezione di quelli interessati alla realizzazione e all’allestimento del villaggio di partenza e del palco firme del Giro-E dalle ore 16 del 21 maggio alle ore 20 del 22 maggio 2022 in piazza Chanoux, via Xavier de Maistre, piazza San Francesco, via Hôtel des Etats e piazzale adibito a parcheggio in via Chabloz, avenue du Conseil des Commis;

- divieto di transito progressivo per tutti i veicoli dalle ore 12.40 circa del 22 maggio (dal passaggio dell’auto di inizio corsa sino all’auto di fine corsa) per consentire il transito della tappa del Giro-E in piazza Chanoux, avenue du Conseil des Commis, piazza Manzetti, via Carducci, viale Partigiani, piazza della Repubblica, via Aubert, via Croce di Città, via de Tillier, piazza Chanoux, avenue du Conseil des Commis, via Festaz, via Torino, via Garibaldi, piazza Arco di Augusto, viale Chabod, strada della Consolata e via Roma fino a ricongiungimento con il percorso della tappa del Giro d’Italia. Sono esclusi dal rispetto degli obblighi previsti i veicoli in soccorso pubblico o di emergenza e i veicoli in uso alle Forze dell’ordine.