Indennità di attrattività al personale sanitario Vda

La carenza di personale sanitario si fa sempre più pesante. Per evitare ulteriori dimissioni dai reparti, i dipendenti a tempo indeterminato e full time dell'Usl Valle d'Aosta riceveranno in busa paga un indennità di attrattività.

Il riconoscimento economico è retroattivo: a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 2024 le buste paghe dei medici aumenteranno di 800 euro lordi mensili, mentre gli infermieri professionali vedranno un incremento di 350 euro lordi.

Questa la risposta dell'Assessorato della sanità, salute e politiche sociali per fronteggiare l'impatto sulle strutture ospedaliere del Covid, ma anche per sopperire ala carenza di personale, ce potrebbe mettere a rischio l'assicurazione delle prestazioni sanitarie e attività secondo quanto stabilito dai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Per l’Assessore alla Sanità Salute e Politiche sociali, questa è una delle azioni più rilevanti messe in campo per attrarre, in Valle d’Aosta, medici e infermieri con un doppio obiettivo: dare una prima risposta volta a fronteggiare gli impatti della pandemia da COVID-19 (nella fase di passaggio dallo stato di emergenza alla fase successiva) e sopperire alla carenza - aggravatasi durante la pandemia - di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Ad oggi, si tratta di un’indennità sanitaria temporanea, al momento limitata al triennio 2022/2024. La volontà è di giungere, nel corso di questo periodo di sperimentazione, a una modalità stabile che consenta di integrare le retribuzioni di tutti gli operatori del Servizio sanitario regionale.