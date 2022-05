Entreprises, Sapia: "La VDA doit travailler sur l'attractivité"

"Nous devons réinvestir dans les infrastructures matérielles et numériques, lancer un processus de modernisation de l'administration publique, récompenser les compétences afin que les citoyens puissent à nouveau croire en notre région et, peut-être, ensemble, retrouver l'espoir d'une inversion de la courbe démographique". C'est ce qu'à affirmé le président de la Chambre Valdôtaine Roberto Sapia, en ouvrant la rencontre de présentation des résultats de l'enquête sur l'état de santé des entreprises valdôtaines, qui a eu lieu cet après-midi au Palais Régional à Aoste.

"Nous sommes désormais dans un contexte qui change et qui est imprévisible- affirme Sapia-; ce n'est plus une exception, mais la nouvelle normalité. Ceux qui ne s'adaptent pas aux changements constants en gérant au mieux les opportunités et les facteurs critiques perdent du terrain". Selon le président de la Chambre, il est donc "fondamental agir pour aider les entrepreneurs à développer leur culture financière" et travailler sur l'attractivité. À cet égard, la pandémie a mis en évidence que "l'industrie du tourisme ne suffit pas elle seule à soutenir toute une économie, il faut donc comprendre la capacité à être attractif au sens le plus large possible du terme", poursuit Sapia. Il ajoute: "La Vallée d'Aoste doit devenir de plus en plus un endroit attrayant, soit pour les loisirs, soit pour vivre et travailler, mais surtout pour étudier et faire des affaires" avec un regard attentif "pour les jeunes valdôtains qui ont quitté la Vallée, mais aussi pour toutes les professionnalités qui se déplacent entre les régions d'Europe".