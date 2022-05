Demain jeudi 19 mai saint Pierre Cèlestin pape

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 18 maggio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 19 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 20 maggio

Teatro della Parrocchia di Maria Immacolata - ore 20.45

Partecipazione alla Conferenza "Non sei solo ... mi prendo cura di te:

medicina, legislazione ed etica del fine vita"

Sabato 21 maggio

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Saint-Étienne

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Domenica 22 maggio

Chiesa parrocchiale di Verrayes - ore 10.00

S. Cresime per le Parrocchie di Diémoz, Saint-Denis e Verrayes

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Saint-Étienne

Lunedì 23 - Venerdì 27 maggio

Roma

76a Assemblea Generale C.E.I.

Mercoledì 25 maggio

Roma - ore 15.00

Riunione della Conferenza Episcopale Piemontese

Giovedì 26 maggio

Roma - ore 21.00

Riunione del Consiglio affari giuridici

Sabato 28 maggio

Cattedrale ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Fénis, Nus e Saint-Marcel

Seminario Maggiore - ore 20.00

Chiusura delle "12 ore di preghiera"

in preparazione al pellegrinaggio diocesano a Lourdes

Domenica 29 maggio

Chiesa parrocchiale di Brusson - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Chesallet e Sarre

Lunedì 30 maggio

Asilo Mgr Jourdain - ore 18.00

Riunione del CdA

LE MESSAGER RICORDA saint Pierre Cèlestin pape

La Chiesa celebra San Celestino V - Pietro di Morrone Eremita e Papa

Pietro da Morrone, sacerdote, condusse vita eremitica. Diede vita all’Ordine dei “Fratelli dello Spirito Santo” (denominati poi “Celestini “), approvato da Urbano IV, e fondò vari eremi. Eletto papa quasi ottantenne, dopo due anni di conclave, prese il nome di Celestino V e, uomo santo e pio, si trovò di fronte ad interessi politici ed economici e a ingerenze anche di Carlo d’Angiò. Accortosi delle manovre legate alla sua persona, rinunziò alla carica, morendo poco dopo in isolamento coatto nel castello di Fumone. Giudicato severamente da Dante come “ colui che per viltade fece il gran rifiuto “, oggi si parla di lui come di un uomo di straordinaria fede e forza d’animo, esempio eroico di umiltà e di buon senso.

ll sole sorge alle ore 5,49 e tramonta alle ore 20,53