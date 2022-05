A Saint-Vincent torna il "Carnevale dei piccoli"

Attesissimo evento per i bambini che potranno godere di due pomeriggi all'insegna del gioco e del divertimento: torna il Carnevale dei Piccoli di Saint-Vincent.

Domenica 29 maggio ritrovo per le ore 14, in piazza XXVIII Aprile (piazza della Funicolare) dove alle ore 14.30 partirà una sfilata diretta verso piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Ed è proprio lì che, alle ore 15.30, si procederà con l’investitura del piccolo sindaco, la lettura del proclama e il lancio dei palloncini. Il pomeriggio proseguirà con attività di animazione per i bambini.

Parteciperanno al Carnevale la Banda musicale di Saint-Vincent, il gruppo del Carnevale storico di Verrès (con la contessa e il conte di Challant accompagnati dal loro seguito), il gruppo del Carnevale storico di Issogne Des enfants autour du Château e il Gruppo folkloristico di Saint-Vincent.

Lunedì 30 maggio, alle ore 14, i personaggi del Carnevale di Piccoli si recheranno in Municipio, dove si svolgerà il Consiglio comunale.

«È una gioia poter tornare a condividere con l’Associazione Carnevale dei Piccoli di Saint-Vincent l’organizzazione di questa manifestazione - dice la vicesindaco Maura Susanna - e sarà anche interessante vedere quali saranno i risultati di questo evento al di fuori della sua data canonica di svolgimento. Sarà una sorta di apertura in anticipo della stagione turistica estiva, che stiamo preparando e che sarà ricca di appuntamenti».