Ayas celebra la Journée Européenne des Amis des Moulins

A Champoluc, presso la Salle des sapeurs-pompiers dalle ore 10 alle ore 12 con una conferenza pubblica tenuta da illustri relatore aprirà la Giornata Europea dei Mulini organizzata dall’Associazione Amici dei Mulini con il patrocinio del Comune di Ayas ed il sostegno del Servizio Bibliotecario Regionale. La conferenza precederà l’inaugurazione dell’esposizione di disegni di Francesco Corno.

Nel pomeriggio, dopo il pranzo, prima giornata di visita al Moulin de Lignod con il mugnaio Marc Obert. La visita al mulino sarà possibile anche domenica 22 maggio dalle ore 14 alle ore 18. L'Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici si è costituita nel 2011 ed è la prima organizzazione di questo tipo a livello nazionale; in Valle d’Aosta è presieduta da Claudine Remacle coadiuvata da Mauro Cortelazzo che con Piermauro Reboulaz, Jean Voulaz e Michele Musso è uno dei relatori alla conferenza.

Sabato dalle ore 17 è aperto al pubblico anche il mulino di Ruvère, a Challand-Saint-Anselme, che è stato ristrutturato con fondi regionali Fospi 1993/1995 su sollecitazione Jean Voulaz. L'opera di ristrutturazione è costata 600 milioni ed è stata oggetto di recensione in un volume di Franco Angeli editore.

L’AIAMS è una Associazione culturale senza fini di lucro ed intende riunire studiosi, proprietari ed appassionati di mulini per promuovere la riscoperta e la valorizzazione culturale e turistica dei mulini per salvaguardare la loro valenza storica, architettonica e meccanica, favorendo la creazione di cantieri di restauro, ristrutturazioni e mantenimento di queste strutture; censire e catalogare i mulini esistenti in Italia per creare un Archivio ed una Biblioteca tematica; incoraggiare e sostenere la pubblicazione di saggi, ricerche, tesi di laurea, audiovisivi e riviste, per divulgare le tradizioni, la tipologia e la storia di mulini; organizzare eventi, conferenze, seminari, mostre, concorsi, gemellaggi ed itinerari per favorirne la conoscenza e conservazione di questo patrimonio; proporre normative legali e fiscali che facilitino le pratiche amministrative per le ristrutturazioni, la captazione delle acque, il funzionamento e la tassazione sull'attività dei mulini storici; favorire la nascita di sezioni locali di Amici dei Mulini e creare collegamenti con altre Associazioni europee ed internazionali.