18 juin 2022, Émile Chanoux - Alliance Valdôtaine

18 juin 2022, Émile ChanouxNombreux sont les titres qui font d'Emile Chanoux l'un des hommes qui, tout en étant ancrés à leur époque, traversent les frontières du temps, expression emblématique de valeurs qui ne connaissent pas de contraintes temporelles.

Le 18 mai, on se souvient de l'homme, du martyre, mais on évoque également et on renouvelle l’adhésion à ses idées et à sa pensée politique fédéraliste.

Chanoux reste un phare, un point de repère incontournable dans l'histoire politique valdôtaine du XXe siècle et, encore aujourd'hui, un guide pour notre communauté et pour les nouvelles générations.