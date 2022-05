Preoccupazione per la possibile chiusura della Struttura Protetta di Antey-Saint-André

Preoccupazione da parte di Cisl Fp e Uil Fpl n merito alla possibile chiusura della Struttura Protetta di Antey-Saint-André.

In questo ultimo anno ci sono state numerose interlocuzioni con la Cooperativa Sociale Anteo, attuale gestore della struttura, per trovare soluzione alle molteplici difficoltà nella gestione della stessa.

Nel merito era stato coinvolto, l’Assessorato Sanità e Politiche Sociali già da Dicembre 2021, informandolo delle criticità riscontrate.

Cisl Fp e Uil Fpl richiamano l’attenzione sul futuro della struttura evidenziando quanto la stessa sia un bene prezioso per la comunità e per le lavoratrici e i lavoratori che vi operano. Il principale interesse, come parti sociali, è di porre al centro le persone, siano esse utenti, siano esse lavoratrici/lavoratori.

Non ci rassicurano le parole dell’Assessore in una recente intervista, nella quale dichiara una possibile ricollocazione degli ospiti e del personale socio sanitario nel comprensorio di riferimento, operazione che vedrebbe coinvolto, oltre al personale OSS, anche personale addetto ai servizi generali più difficile da ricollocare.

Pertanto, Cisl Fp e Uil Fpl, in una nota congiunta inviata Lunedì 16 Maggio 2021 all’ Assessore alla Sanità e Politiche Sociali, chiedono un incontro finalizzato ad ottenere risposte in merito alle prospettive per la gestione della RSA, ai criteri per l’individuazione di soggetti idonei al subentro alla Cooperativa Sociale Anteo e alle soluzioni che verranno attuate per il mantenimento dei posti di lavoro, non essendo questo un appalto ma una locazione della struttura di proprietà dell’Azienda USL.