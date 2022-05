Giacarlo Telloli al Salone del Libro di Torino con ‘Thérèse l’altro confine’

In questa nuova opera – coordinata con la prima, di cui costituisce il completamento ideale – si affrontano le medesime tematiche viste secondo l’ottica e le esperienze di vita della fidanzata, personaggio realmente esistito e di cui si sono consultati i principali documenti anagrafici (Atto di Nascita, Atto di Morte, Fogli di Censimenti ecc.) presso gli Archivi del Comune di Charvensod.

Il Romanzo sarà presentato in anteprima il 19 maggio 2022 alle ore 17 presso il SALONE del LIBRO di TORINO / Stand Oval W 05 allestito dalla Regione Umbria per essere successivamente illustrato in varie località della Valle d’Aosta e del restante territorio nazionale con iniziative di volta in volta tenute dall’autore e dalla Casa Editrice, di cui sarà cura fornire successive e costanti informazioni.

Ripercorrendo idealmente gli ultimi mesi di vita del protagonista, vi si incontra anche la figura di Thérèse, la sua possibile fidanzata. Di qui nasce il desiderio di rivedere quegli stessi mesi di conflitto guardandoli con gli occhi innamorati della ragazza, Ulteriori ricerche compiute presso gli archivi (Atto di nascita, Atto di Morte, Bollettini di censimento) hanno permesso di scoprire che essa non si è mai sposata ed ha vissuto appartata fino alla morte, avvenuta il 7 aprile 1962 all’Ospedale Mauriziano di Aosta. In qualche modo dunque anche la vita di Thérèse era finita in quel tragico 13 dicembre del 1917.

SEGUE DOPO COPERTINA LIBRO

Nasce di qui la decisione di percorrere l’itinerario di un’altra guerra: quella delle donne – madri, mogli, sorelle, fidanzate dei soldati - alle prese con le ristrettezze finanziarie, con la necessità del lavoro, con le angosce e le speranze di quel terribile momento. Di Thérèse si ripercorrono dunque i primi palpiti dell’innamoramento, la salita ed il pesante lavoro estivo nell’alpeggio, l’assunzione quale operaia presso la fabbrica di munizioni, le lettere a Gène e le preghiere per la sua salvezza sino alla terribile scoperta della morte del ragazzo in occasione della Messa di Natale.

Si accenna poi anche alla vita-non vita successiva della ragazza, sfiorita con gli anni e trasformatasi in un’anziana donna solitaria.

Il romanzo si pone idealmente, più che come la prosecuzione del primo, come un ulteriore sguardo, allo specchio della sensibilità femminile, di una medesima vicenda umana e sociale che completa le vicende della vita di Gène alla luce del volto dolce e malinconico di Thérèse.

Vi è in entrambe queste storie un riferimento alla violenza della guerra, tanto attuale anche nel nostro oggi tormentato.