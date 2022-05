Communales: Alexandre Bertolin est le nouveau Syndic d'Arnad

Alexandre Bertolin, 27 ans, entrepreneur et président de l'Anci Jeunes de la Vallée d'Aoste, ainsi que assesseur communal sortant, est le nouveau syndic de la Commune d'Arnad. Stefano Favre, entrepreneur et président de la fanfare d'Arnad, sera le vice-syndic.

Leur liste "Arnà pé touit, pour tous, per tutti" a totalisé 499 voix (63,89%), soit 217 de plus que les adversaires Enrica Janin, candidate au poste de syndic, et Yannick Joly, candidat au poste de vice-syndic, de la liste "Autonomie Communale", qui s'est arrêtée à 282 préférences (36,11%).

Le candidat le plus voté de la liste de Bertolin est Augusto Chasseur Vaser, qui a recueilli 185 voix. Il est suivi de Chantal Joly (142 voix personnels), Maykol Amerio (119), Yury Costabloz (110), Cinzia Bertolin (99), Aldo Depré (91), Laurenzia Delpiano (89), Jessica Rolland (83), Valentina Machet (73), Davide Laurent (52), Aline Noro (48), Monia Janin (46) et Genny Challancin (41).

Dans la liste de Janin et Joly, le candidat qui a recueilli le plus de voix est Simone Bonel avec 122 préférences. Il est suivi par Ivo Joly (108 voix personnels), Ethel Bonin (103), Valentina Challancin (51), Mattia Joly (50), Erya Nicod (44), René Janin (41), Alessandro Angiulli (29), Franco Rotella (15) et Christian Challancin (9). Les bulletins blancs ont été 11, les bulletins nuls 16.