Approda in Consiglio Valle proposta di disegno di legge sulle piccole stazioni sciistiche

L’iniziativa legislativa intende far fronte alla situazione di svantaggio strutturale e dei fenomeni di spopolamento delle aree montane, sostenendo la continuità di servizio, anche nei periodi di stagione invernale caratterizzati da bassa affluenza di utenti, delle piccole stazioni sciistiche, in quanto essenziali per il mantenimento delle connesse attività economiche operanti sul territorio e per il rilancio demografico e socio-economico, in un’ottica di rafforzamento della coesione economica e sociale del territorio regionale. E’ previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.