Demain mercredi 18 mai saint Léonard Murialdo sainte Corinne

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 18 maggio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 19 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 20 maggio

Teatro della Parrocchia di Maria Immacolata - ore 20.45

Partecipazione alla Conferenza "Non sei solo ... mi prendo cura di te:

medicina, legislazione ed etica del fine vita"

Sabato 21 maggio

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Saint-Étienne

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Domenica 22 maggio

Chiesa parrocchiale di Verrayes - ore 10.00

S. Cresime per le Parrocchie di Diémoz, Saint-Denis e Verrayes

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Saint-Étienne

Lunedì 23 - Venerdì 27 maggio

Roma

76a Assemblea Generale C.E.I.

Mercoledì 25 maggio

Roma - ore 15.00

Riunione della Conferenza Episcopale Piemontese

Giovedì 26 maggio

Roma - ore 21.00

Riunione del Consiglio affari giuridici

Sabato 28 maggio

Cattedrale ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Fénis, Nus e Saint-Marcel

Seminario Maggiore - ore 20.00

Chiusura delle "12 ore di preghiera"

in preparazione al pellegrinaggio diocesano a Lourdes

Domenica 29 maggio

Chiesa parrocchiale di Brusson - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Chesallet e Sarre

Lunedì 30 maggio

Asilo Mgr Jourdain - ore 18.00

Riunione del CdA

LE MESSAGER RICORDA saint Léonard Murialdo sainte Corinne

La Chiesa celebra San Giovanni I Papa e martire

(Papa dal 13/08/523 al 18/05/526)

Sostenne per amore di Cristo e della Chiesa la persecuzione del re ariano Teodorico, che lo aveva inviato a Costantinopoli presso l'imperatore Giustino I a perorare la causa degli Ariani. Morì in carcere a Ravenna e il suo corpo fu trasferito a Roma nella basilica vaticana, dove venne onorato come martire. (Mess. Rom.)

San Giovanni I, papa e martire, che, mandato dal re ariano Teodorico a Costantinopoli presso l’imperatore Giustino, fu il primo tra i Romani Pontefici a celebrare in quella Chiesa il sacrificio pasquale; tornato di lì, fu vergognosamente arrestato e gettato in carcere dal medesimo Teodorico, cadendo a Ravenna vittima per Cristo Signore.

ll sole sorge alle ore 5,49 e tramonta alle ore 20,53