Coro delle Dames della Vda organizza corso di avviamento alla vocalità corale a Saint-Cristophe

Il Coro delle Dames de la Ville d'Aoste, in collaborazione alla Biblioteca del Comune di Saint-Christophe organizza un corso di avviamento alla vocalità corale. Le voci femminili dai 18 ai 50 potranno ricevere lezioni dedicate allo sviluppo o al miglioramento degli aspetti base legati al canto.

L’articolazione del corso prevede l’insegnamento del corretto utilizzo della respirazione nella pratica corale, cui seguiranno esercizi per la fonazione, l’articolazione e i vocalizzi. Si procederà poi all’esposizione di cenni di notazione e lettura sul pentagramma, per poi giungere agli esercizi di intonazione, messi in pratica nell’esecuzione di brani di lieve difficoltà.

