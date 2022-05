Al via il primo appuntamento di “scopriAMO Pont"

Il progetto “scorpiAMO Pont” nasce dalla volontà dell’Associazione Artigiani e Commercianti di Pont-SaintMartin di “scoprire” e rivalutare il paese sotto il punto di vista turistico-attrattivo, fornendo degli spunti per conoscere e vivere le “attrazioni” che il paese può offrire ai turisti, ma anche ai passanti e agli abitanti di Pont o delle zone limitrofe, e si articola su 4 appuntamenti previsti per il periodo primaverile ed estivo.

Con il primo appuntamento del progetto, “Pont-Saint-Martin in gita”, si punta in particolare alla valorizzazione del centro di Pont-Saint-Martin come punto di partenza per passeggiate/percorsi ad anello, di interesse naturalistico e culturale, che coinvolgono anche le località limitrofe. L’appuntamento si concretizza attraverso un’escursione guidata articolata su di un itinerario ad anello che, partendo da Piazza I Maggio di Pont-Saint-Martin, passa al Santuario di Notre Dame de la Garde e al borgo di Perloz, con tappe ad approfondimenti nei principali siti di interesse di valore naturalistico/storico/culturale presenti sul percorso, a cura della guida turistica e naturalistica Stefania Soudaz e della Prof.ssa Margherita Barsimi.

L’evento è previsto per domenica 29 maggio e la partecipazione è gratuita, previa prenotazione al numero 347 7005783 (Elisa) o presso la Gelateria Ivana in Piazza I Maggio a Pont-Saint-Martin (al mattino). Il ritrovo e la partenza da Piazza I Maggio sarà prevista dalle ore 9.30, pranzo al sacco, mentre il rientro è previsto per le ore 17.00 circa.

L’idea si lega ad un progetto già realizzato dall’associazione Art.Com.Pont, che consiste nell’individuazione di 5 percorsi con partenza e arrivo in centro paese, che si articolano su sentieri comunali e regionali già esistenti e censiti, anche sul territorio dei paesi limitrofi, e nella loro promozione attraverso il sito di riferimento dell’Associazione (www.visitponsaintmartin.com) e la loro segnalazione lungo il percorso stesso.

L’idea del progetto nasce dalla volontà di (ri)scoprire sentieri facilmente percorribili, interessati da importanti vedute panoramiche e luoghi d’interesse, e segnalarli a tutte le persone che, per varie ragioni, hanno qualche ora da trascorrere a Pont-Saint-Martin (turisti, persone di passaggio e residenti).