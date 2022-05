Polo Universitario, investimento da circa 190mila euro per la sistemazione delle aree ad uso pubblico

Al via le opere di sistemazione delle aree a uso pubblico del cantiere del Polo universitario della Valle d'Aosta.

"Siamo soddisfatti - ha dichiarato in una nota Carlo Marzi, Assessore regionale delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio - per i lavori di sistemazione delle aree esterne che completano il cantiere del primo lotto del Polo universitario, valorizzando e restituendo alla cittadinanza una superficie importante e strategica per il capoluogo regionale, integrata alle vie cittadine e a piazza della Repubblica, accrescendo quindi l’intera area anche dal punto di vista estetico e funzionale".

"Con un investimento di circa 190.000 euro - sottolinea Marzi - si migliorano e si abbelliscono le zone pedonali attorno all’edificio destinato alle aule, prossimo alla sua ultimazione con circa il 92% dei lavori eseguiti, a cui si rende merito condividendo con Aosta la necessità di rendere ancora più evidente il ruolo di passaggio e di cerniera tra due zone centrali della città".

Gli interventi comprendono la sistemazione del terreno, l’impianto di nuovi alberi, il completamento dell’impianto di irrigazione e del verde, la posa di recinzioni e realizzazione di tratti di marciapiede e di illuminazione, la collocazione di elementi di arredo urbano tra cui panchine e il rastrelliere per biciclette e cestini porta-rifiuti.