La multinazionale Carrefour crede nei 250 soci della Cooperativa Cofruits di Saint-Pierre

Attualmente sono disponibili presso gli Ipermercati di Pollein e Burolo, in provincia di Torino, i principali derivati della mela della Cooperativa di Saint-Pierre - mele fresche in vari formati, succhi di frutta, polpa emele secche - e le verdure di stagione a km 0 conferite dai soci ortofrutticoltori.

“Ma questo non è che un primo passo” afferma il direttore dell’ipermercato di Pollein, Valerio Gortan. “Come Carrefour Italia - spiega - puntiamo da sempre a valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane e iprodotti tipici del territorio grazie alla nostra rete capillare, sostenendo i produttori locali. Da qui nasce ilnostro supporto alla Cooperativa e la volontà di promuovere questi prodotti di grande qualità anche in altripunti vendita del Piemonte”.

Renzo Bionaz, presidente di Cofruits, aggiunge: “Questo accordo segna l’inizio di una collaborazione proficua per entrambi: per la Cooperativa significa dare ai nostri prodotti un’ampia visibilità di pubblico sia in Valle che fuori e ai nostri 250 soci la tranquillità di veder valorizzato il loro lavoro. Per Carrefour significa offrire prodotti di qualità garantiti di provenienza Valle d’Aosta”.