Usl VdA cherche (à terme) infirmiers, physiothérapeutes, techniciens

En raison de l'absence d'infirmiers, l'Usl de la Vallée d'Aoste a suspendu les interventions chirurgicales programmées. Afin de faire face aux demandes, l'autorité sanitaire a publié cinq avis de recherche pour autant de figures des professions de santé. À ce stade, il n'est pas nécessaire de passer le test de français.

"Ceux qui le souhaitent peuvent le faire- explique l'Usl- et en cas de résultat positif, la prime de bilinguisme pourra être versée, mais pas d'exclusion en cas de résultat négatif". On cherche, à durée déterminée, des infirmiers, des techniciens de radiologie médicale, des physiothérapeutes, des assistants médicaux et des orthophonistes. Les avis prennent effet immédiatement et sont valables pendant 15 jours.