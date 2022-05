Porte aperte al centro trattamento rifiuti di Brissogne

Il centro di trattamento dei rifiuti di Brissogne, in Valle d'Aosta, si svela al pubblico con due giornate di porte aperte, sabato 21 e sabato 28 maggio. Le organizza la Enval, che si occupa della gestione dell'impianto.

La visita guidata, aperta a tutti i cittadini, avrà una durata di un'ora. Per partecipare, è necessario prenotarsi sul sito www.envalaosta.it, indicando la fascia oraria preferita.

Il centro di trattamento rifiuti di Brissogne rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano: la sua storia inizia dal referendum del 2013 e dopo un lungo percorso, oggi è uno dei pochi in Italia ad avere il trattamento dei rifiuti a freddo, a chiudere il ciclo dei rifiuti nel medesimo territorio di produzione e a consentire, entro i termini definiti dal recepimento della direttiva comunitaria sull’economia circolare, una notevole riduzione dei conferimenti in discarica.

Gli interventi sono stati numerosi: oltre alle le opere civili connesse al capannone che ospita i nuovi macchinari che miglioreranno il trattamento dei rifiuti provenienti dal territorio valdostano, è stato realizzato un impianto per la trito-vagliatura dei rifiuti indifferenziati seguito da un trattamento per la stabilizzazione della frazione organica residuale; un nuovo sistema di selezione del multi-materiale a prevalente base plastica e una riconversione funzionale dell’edificio in cui storicamente avveniva l’attività di compattazione. Grazie a questi interventi nel centro, aumenterà la qualità finale del rifiuto multi-materiale da destinare ai centri di raccolta dedicati, il tutto in un’ottica rispondente ai principi dell’economia circolare.