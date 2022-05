Giornate di Valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico: presente la diocesi di Aosta

Sono iniziate nella giornata di ieri, domenica 22 maggio, le Giornate di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico: #visionidicomunità, dove saranno due gli appuntamenti ad Aosta (giovedì 19 e sabato 21 maggio).

L'evento culturale, un’occasione per far conoscere territori e comunità attraverso eventi di valorizzazione, sia online che onsite su tutto il territorio italiano, è organizzato da uffici diocesani, musei, archivi e biblioteche ecclesiastici (MAB), anche in collaborazione con associazioni di volontariato, attori pubblici e privati e altri enti territoriali e si concluderà domenica 22 maggio.

Le Giornate di valorizzazione 2022 sono promosse dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto insieme a AMEI - Associazione dei musei ecclesiastici italiani, AAE - Associazione degli archivisti ecclesiastici e ABEI - Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani e con il patrocinio di ICOM Italia (International Council of Museums), dell’ANAI- Associazione Nazionale Archivistica Italiana e dell’AIB - Associazione Italiana Biblioteche. Dopo #apertialmab (2019) e #testimonidifuturo (2020-2021), l’hashtag dell’edizione 2022 è #visionidicomunità.

A livello nazionale le Giornate di valorizzazione 2022 saranno inaugurate con il convegno “Il futuro della memoria. Archivi ecclesiastici tra storico e corrente” che si svolgerà a Verona (Palazzo della Gran Guardia) nei giorni 13 e 14 maggio 2022.

Anche la Diocesi di Aosta partecipa alle giornate di valorizzazione con una serie di eventi coordinati dall’Ufficio beni culturali ecclesiastici che coinvolgeranno ad Aosta il Seminario maggiore e la Biblioteca diocesana, con la collaborazione dell’Associazione “Chiese aperte nella Diocesi di Aosta”, a Saint-Rhémy-en-Bosses la chiesa parrocchiale di San Leonardo e la sua comunità e a Sarre la chiesa parrocchiale di San Maurizio in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Sarre2008”.

Il primo appuntamento ha visto la presentazione della nuova tela raffigurante la Vergine Maria che intercede presso il Padre celeste per far accogliere le anime in paradiso, a Saint-Rhémy-en-Bosses alla Chiesa di Sa Leonardo.

Martedì 17 e venerdì 20 maggio. Prossimo appuntamento per martedì 17 e venerdì 20 maggio, quando a Sarre presso la Chiesa parrocchiale di San Maurizio (dalle ore 15 alle 17) ci saranno le visite accompagnate al museo d’arte sacra e all’antica abside romanica con affreschi quattrocenteschi.

Giovedì 19 maggio. Aosta presenta due visite al Seminario maggiore, situato in via Xavier de Maistre, con appuntamenti alle 16 (prima visita) e alle 17 (seconda visita): i "mattoni" del Seminario maggiore di Aosta. Percorso tra architettura e documenti d’archivio per la conoscenza di un cantiere del tardo Settecento.

Il restauro della facciata meridionale del Seminario maggiore ha costituito l’occasione per avviare una prima ricognizione tra le carte del suo archivio, che si sono rivelate particolarmente ricche di informazioni, concernenti sia la ricostruzione dell’edificio sia i lavori di sistemazione dell’area collocata all’interno del suo enclos. I documenti rinvenuti hanno permesso di delineare un quadro d’insieme del complesso e articolato intervento e, con esso, di individuare alcune delle numerose personalità che via via vi hanno preso parte. Nell’ambito delle Giornate di valorizzazione #visionidicomunità sono proposti due percorsi di visita che partendo dal magnifico giardino da cui è possibile ammirare la facciata restaurata proseguono all’interno del palazzo alla riscoperta di alcuni ambienti significativi e della ricca documentazione custodita presso la biblioteca del Seminario. Le visite saranno curate dalla dottoressa Laura Pizzi, storica dell’arte che ha studiato i documenti e le maestranze operanti nel cantiere settecentesco.

Le visite sono gratuite; prenotazione obbligatoria telefonando dalle ore 9 alle ore 12 al 0165 238515 a partire da lunedì 16 maggio 2022.

Sabato 21 maggio. Secondo appuntamento ad Aosta, presso il Salone del Seminario alle ore 17, dove si terrà la Conferenza dal titolo “Incunabola Montis Jovis: libri a stampa del XV secolo nella Biblioteca del Seminario di Aosta.

La Biblioteca diocesana di Aosta aderisce alle Giornate di valorizzazione #visionidicomunità presentando il recente inserimento nel database MEI (Material Evidence in Incunabula) delle schede relative ai propri libri stampati nel XV secolo. La conferenza sarà tenuta dal dottor Fabrizio Fossati, che ne ha curato la schedatura. La comunità è invitata a riscoprire uno dei propri tesori e a immergersi nella storia di altri uomini e di altre comunità, in primo luogo quella dei canonici regolari del Gran San Bernardo, dai quali proviene un nucleo consistente della collezione, attraverso le numerose annotazioni presenti sugli esemplari.

La partecipazione alla conferenza è gratuita; la prenotazione è consigliata telefonando dalle ore 9 alle ore 12 al 0165 238515 a partire da lunedì 16 maggio 2022.