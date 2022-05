Primo congresso di Rinascimento VdA

A due anni e mezzo dalla Fondazione, il movimento civico Rinascimento Valle d'Aosta celebra il primo congresso della sua storia. L’evento prevede una mezza giornata di lavori cui oltre agli associati e ai mezzi di comunicazione saranno invitati i referenti dei Partiti e Movimenti politici rappresentati in Valle d’Aosta.

"Il Congresso - legge in una nota - verterà sull’analisi delle attività svolte e sulle linee programmatiche future oltre che sull’introduzione di alcune importanti innovazioni per rafforzare l’identità del Movimento e consolidare l’enorme lavoro svolto in sede politica attraverso i 4 rappresentanti in Consiglio Comunale e nelle relative Commissioni, ma anche con le iniziative portate avanti al di fuori del Consiglio, in alcuni casi anche in stretta collaborazione con altre forze politiche".

E' annunciata la partecipazione dei consiglieri comunali di Aosta: Eleonora Baccini, Roberta Carla Balbis, Cristina Dattola, mentre il Presidente, Giovanni Girardini, che tratteggerà le linee di azione prossime future. E' prevista anche la presenza del responsabile dei Giovani, Roberto Mestieri.

Dal programma emerge che sarà dato ampio spazio verrà inoltre riservato a eventuali interventi di rappresentanti di altre forze politiche e a domande e risposte dal pubblico.

“L’analisi del lavoro svolto – commenta Giovanni Girardini - rappresenta senz’altro un importante punto di arrivo che ci rende orgogliosi ma soprattutto un punto di partenza e l’occasione per proseguire nella volontà di imprimere un’ulteriore accelerazione alla diffusione dei valori Rinascimentali per la nostra Città e Regione”.

Per partecipazione al congresso: rinascimentoaosta@gmail.com entro il 26 maggio 2022 incluso, fatta salva la disponibilità di posti in sala.